VaiOnline
I dati.
29 aprile 2026 alle 00:21

Il caro-energia taglia le ali alle industrie 

Istat: a marzo +6,6% annuo per elettricità e gas e +41% per i prodotti petroliferi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’allarme delle imprese per l’aumento del costo dell’energia, legato alle tensioni internazionali e al blocco dello stretto di Hormuz, trova conferma nei dati Istat sui prezzi alla produzione industriale di marzo. Sul mercato interno, i prezzi di elettricità e gas tornano a crescere su base annua (+6,6% da -12,4% di febbraio), mentre tra le attività manifatturiere spicca l’impennata di coke e prodotti petroliferi raffinati (+45,1%).

L’allarme

A trainare l’incremento complessivo sono soprattutto le componenti energetiche, in particolare i prodotti petroliferi, che determinano un forte rialzo congiunturale dei prezzi alla produzione dell’industria, tornati a crescere sia su base mensile (+4,4%) sia annua (+4,2%, dopo il -2,7% di febbraio). Al netto dell’energia, la dinamica dei prezzi risulta invece molto più contenuta.

Le imprese continuano a lanciare l’allarme sui possibili effetti economici. Secondo le stime di Confindustria, se dovesse proseguire la crisi nello Stretto di Hormuz, il sistema produttivo italiano potrebbe subire un aggravio fino a 21 miliardi di euro nel 2026 sulle bollette energetiche. Il caro energia incide anche su altri comparti: nei prezzi alla produzione delle costruzioni, a marzo, si registrano aumenti legati ai costi di manodopera, materiali e carburanti.

Sul fronte congiunturale, l’Istat rileva a febbraio una crescita moderata del fatturato dell’industria in valore (+0,6%) e una lieve flessione in volume (-0,1%). Nei servizi si osservano invece cali sia in valore (-0,1%) sia in volume (-0,3%). Su base annua, l’industria mostra un aumento dello 0,5% in valore e dello 0,1% in volume, mentre i servizi crescono del 2,4% in valore e dello 0,6% in volume, al netto degli effetti di calendario.

Pressioni inflazionistiche

Il quadro complessivo evidenzia quindi un ritorno delle pressioni inflazionistiche lungo la filiera industriale, trainate soprattutto dall’energia, che rischiano di pesare sulla competitività delle imprese e sui costi di produzione nei prossimi mesi. Le associazioni industriali evidenziano inoltre che la volatilità dei prezzi energetici si trasmette lungo la filiera produttiva, comprimendo i margini e incidendo sui prezzi finali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

Omicidio Mocci: tre indagati

Gli investigatori avrebbero già identificato due fratelli cagliaritani e un quartese 
Francesco Pinna
La Festa

Sa Die, la Sardegna si ribella ancora: «Più autogoverno»

Todde: «L’Autonomia è schiacciata» Comandini: «Fare tesoro del passato» 
Il caso

Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio

Ma «qualcosa manca» nel lavoro del Pg. In Uruguay via il dirigente delle adozioni 
Campobasso

Ricina, le donne curate con due flebo

Rientrate a casa dall’ospedale, madre e figlia erano molto disidratate 
Washington

«Usa e Regno Unito i migliori alleati»

Re Carlo in visita di Stato da Trump: si rinsalda la storica amicizia tra i due Paesi 