Alghero
23 febbraio 2026 alle 00:34

Il Carnevale dei ragazzi invade la città 

Un fiume di maschere ha invaso le vie del centro, trasformando Alghero in un grande palcoscenico a cielo aperto. Migliaia di figuranti hanno animato il Carraixali de l’Alguer, confermando il successo di un’edizione capace di unire tradizione, scuola e spettacolo. Gli studenti degli istituti comprensivi hanno lavorato con largo anticipo per realizzare i loro costumi a tema e partecipare alla storica “Ragazzinscena”, sfilata nata nel 1982 e divenuta negli anni il simbolo di “Alghero Città del Carnevale dei Bambini”. Circa 3mila partecipanti sabato hanno sfilato in maschera, portando in strada creatività e messaggi educativi: dalla storia alla geografia, dal rispetto per l’ambiente alla cultura del riciclo. Un evento che ribadisce la vocazione di una città sempre più a misura di famiglia. Ieri, invece, la tradizionale Pentolaccia in Largo San Francesco. Tra racconti, sorprese e musica, i più piccoli sono stati protagonisti di una serata di festa insieme alle famiglie. (c.fi.)

