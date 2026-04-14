Il candidato fa propaganda su un sito hot 

«Vuoi qualcosa di davvero eccitante? Clicca qui sotto e scopri cosa ho in mente per la nostra città». Dritto al punto, qualche doppio senso e «una viabilità meno canonica, ma infinitamente più popolata: Pornhub, Tinder e Hinge»: su questi canali cerca voti Paride Paci , candidato del Pd alle amministrative del 24 e 25 maggio. Scrive “Il Centro”: «Da oggi, chiunque si colleghi da Chieti al celebre portale per adulti verrà intercettato da un annuncio prima di poter avviare il video prescelto». «Dammi 10 secondi e poi puoi tornare a farti deludere dalle Dating App», dice Paci nel suo spot; La campagna costa complessivamente tra i 300 e i 350 euro. Spiega Paci: «Credo che oggi sia fondamentale avere una strategia di comunicazione che vada a toccare diversi piani. Quindi non semplicemente quella offline, che significa andare a parlare con le persone e far girare i volantini. Sono cose fondamentali, certo, ma è importantissimo pure muoversi sull'online».

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