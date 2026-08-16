Il campo Porcu si rifà il look grazie al Pnrr 

Lavori col Pnrr finiti, riqualificazione al rush finale negli spogliatoi inagibili da tempo e cantieri al via anche nella pista e per il nuovo campo a 7. Continua la rinascita dell’impianto sportivo intitolato al Generale Porcu, lì dove il Comune di Selargius negli ultimi anni ha investito 3 milioni circa fra campi e Pala Vienna. E dove gravitano sei società sportive: basket San Salvatore, Libertas e Atletica Selargius, circolo tennis, Futura calcio e Selargius calcio, con un totale circa 3mila iscritti.

In questi giorni l’impresa incaricata sta completando il restyling dello stabile dove si concentrano spogliatoi e uffici dedicati alle società sportive: un lotto che oltre alla manutenzione straordinaria prevede un intervento di efficientamento energetico.

In vista c’è l’ultimo lotto del restyling con 800mila euro finanziati dalla Regione, oltre a risorse comunali: il progetto prevede l’adeguamento della pista di atletica. Si procederà anche alla realizzazione di un campo da calcio a 7.

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