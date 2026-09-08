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09 settembre 2026 alle 00:35

Il bridge per allenare la mente e socializzare 

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Allenare la mente divertendosi, attraverso il gioco e la socialità. È l’obiettivo del nuovo appuntamento del programma “Salute, benessere e longevità” in programma venerdì 18 settembre dalle 16,30 alle 18,30 al Centro di aggregazione sociale.

Il seminario, dal titolo “Allenare la mente divertendosi. Bridge”, sarà curato dall’ingegnere Roberto Usai e dedicato alla scoperta del bridge, attività che unisce socialità e divertimento alla stimolazione di diverse capacità cognitive. Durante l’incontro verranno approfonditi gli aspetti legati all’attenzione, alla memoria, alla logica e alle capacità strategiche che possono essere sviluppate attraverso la pratica del celebre gioco di carte.

L’iniziativa è aperta a persone dai 18 anni in su ma i posti disponibili sono limitati a un massimo di 20 partecipanti. Le iscrizioni saranno accolte in base all’ordine di arrivo. Per partecipare è necessario iscriversi entro lunedì attraverso il modulo online predisposto dagli organizzatori.

L’appuntamento rientra nel più ampio programma “Salute, benessere e longevità” che propone occasioni di incontro e attività dedicate alla promozione del benessere e della qualità della vita, con attenzione anche alla socialità e alla stimolazione delle capacità cognitive.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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