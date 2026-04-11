Il Bonorva esagera con la Macomerese 

Bonorva 7
Macomerese 0
Bonorva (3-5-2) : Mannoni, Jara, Córdoba, M. Sanna, Soro (13’ st Caria), Matassa (21’ st Silanos), Camara, Pinna (32’ st Carta), Spanu (24’ st F. Sanna), Chelo, Saba (24’ st Pusceddu). In panchina Vassallo, Madeddu, Caddeo, Zappareddu. Allenatore Pulina
Macomerese (4-3-3) : Krolczyc, Bichiri (20’ st Virdis), Videla, Sundqvist, Deriu (40’ st Fadda), Guiso, Cerone, Sales (28’ st Ledda), Estévez, Pinto, Gavim. In panchina Cadau. Allenatore Altarozzi.
Arbitro : Nonna di Sassari.
Reti : pt 2’ Chelo, 45’ Pinna; st 7’, 14’ e 26’ Saba, 28’ Pusceddu, 34’ Silanos.
Note : ammonito Sundqvist.
Bonorva. Il Bonorva dilaga al Chicchitto Chessa e con uno schiacciante 7-0 si assicura la finale playoff. La partita, a senso unico, viene indirizzata al 2’ da Chelo che ribatte in rete un tiro da fuori di Jara. Il raddoppio è di Pinna, di testa, sul finale di tempo.
Nella ripresa bomber Saba si porta il pallone a casa con una tripletta (conclusione su cross di Soro al 7’, fucilata su ripartenza al 14’, tap-in a porta vuota al 26’), Pusceddu sigla il sesto con un bolide mancino al 28’e Silanos il 7-0, dopo un uno-due con Chelo, al 34’.
RIPRODUZIONE RISERVATA