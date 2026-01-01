Il bilancio passa all’unanimità 

Contrasto all'estrema povertà, completamento delle opere infrastrutturali già avviate, ma anche l'ampliamento dell'edificio che ospita il Municipio di piazza VI Novembre e una vasta offerta di servizi alla cittadinanza.

Sono questi i principali contenuti del bilancio preventivo 2026, approvato dal Consiglio comunale di Musei guidato dal sindaco Sasha Sais nell'ultima seduta di lunedì scorso. Lo strumento finanziario, l'ultimo di questa legislatura che si avvia a conclusione, è passato all'unanimità: maggioranza e opposizione hanno trovato unità di intenti per lavorare per il bene e il futuro della comunità.

Va rimarcato come l'Imu e l'Irpef, rispettivamente al 7,6 per mille e allo 0,1 per mille, rimangono invariate e ai minimi di legge anche per il prossimo anno.

La somma contenuta nello strumento finanziario ammonta a 2 milioni e 891 mila euro.

«Abbiamo deciso di non aumentare anche per tutto il prossimo anno le aliquote dell'Imu e dell'Irpef – spiega il primo cittadino – in quanto siamo consapevoli dello stato di particolare crisi in cui versano molte famiglie e lavoratori del paese. Ma è nostro obiettivo portare a ultimazione il piano delle opere pubbliche tra le quali spiccano l'ultimazione del campo comunale di calcio di Is Argiolas, l'ampliamento del Palazzo municipale i cui lavori stanno per essere avviati, l'ultimazione del nuovo asilo nido e del restyling di casa Asquer».



