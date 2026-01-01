VaiOnline
Musei.
02 gennaio 2026 alle 00:33

Il bilancio passa all’unanimità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Contrasto all'estrema povertà, completamento delle opere infrastrutturali già avviate, ma anche l'ampliamento dell'edificio che ospita il Municipio di piazza VI Novembre e una vasta offerta di servizi alla cittadinanza.

Sono questi i principali contenuti del bilancio preventivo 2026, approvato dal Consiglio comunale di Musei guidato dal sindaco Sasha Sais nell'ultima seduta di lunedì scorso. Lo strumento finanziario, l'ultimo di questa legislatura che si avvia a conclusione, è passato all'unanimità: maggioranza e opposizione hanno trovato unità di intenti per lavorare per il bene e il futuro della comunità.

Va rimarcato come l'Imu e l'Irpef, rispettivamente al 7,6 per mille e allo 0,1 per mille, rimangono invariate e ai minimi di legge anche per il prossimo anno.
La somma contenuta nello strumento finanziario ammonta a 2 milioni e 891 mila euro.
«Abbiamo deciso di non aumentare anche per tutto il prossimo anno le aliquote dell'Imu e dell'Irpef – spiega il primo cittadino – in quanto siamo consapevoli dello stato di particolare crisi in cui versano molte famiglie e lavoratori del paese. Ma è nostro obiettivo portare a ultimazione il piano delle opere pubbliche tra le quali spiccano l'ultimazione del campo comunale di calcio di Is Argiolas, l'ampliamento del Palazzo municipale i cui lavori stanno per essere avviati, l'ultimazione del nuovo asilo nido e del restyling di casa Asquer».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala