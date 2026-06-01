Identificato l’accoltellatore, il ragazzo è fuori pericolo 

Il personale della Polizia di Stato ha identificato il presunto responsabile dell’accoltellamento avvenuto domenica notte a Olbia. Sarebbe stato già segnalato alla Procura di Tempio un uomo di nazionalità tunisina noto da tempo alle forze dell’ordine. La squadra investigativa del Commissariato di Olbia avrebbe raccolto elementi sul presunto responsabile del reato di tentato omicidio grazie alle testimonianze di diverse persone, ma ci sarebbero anche delle immagini che documentano il litigio e il ferimento della vittima. E ieri sera sono arrivate buone notizie sulle condizioni del ragazzo olbiese di 20 anni raggiunto dai fendenti alla gola e alla testa. Gli specialisti dell’ospedale di Olbia ritengono che il giovane sia fuori pericolo. La vittima è stata raggiunta da una coltellata alla gola ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Si parla di un profondo taglio nel collo, la lama del coltello non ha raggiunto la carotide per pochi millimetri. Il personale della Polizia avrebbe ricostruito anche l’antefatto dell’aggressione e sul punto sono in corso delicate indagini che potrebbero coinvolgere anche altre persone.

Massimo Pala, segretario provinciale del Siulp (sigla sindacale della Polizia di Stato) ha chiesto al governo nazionale una presa atto sulla situazione dell’ordine pubblico a Olbia, dopo i gravi fatti di sangue delle ultime settimane.

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