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Tuvixeddu.
07 giugno 2026 alle 00:30

I volontari “liberano” il colle da una montagna di rifiuti: «Diventi parco paesaggistico» 

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Una vecchia automobile, frigoriferi, lavatrici, biciclette, telai di motorini e decine di sacchi di rifiuti di vario tipo. È il risultato dell’intervento di pulizia svolto ieri mattina a Tuvixeddu nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il Buio”, nella quale hanno unito le forze il Gruppo Speleo-Archeologico “Giovanni Spano” e Legambiente Sardegna nel fine settimana della Giornata mondiale dell’Ambiente.
Il bilancio della raccolta parla di: 20 sacchi di vetro, 8 di plastica e 34 di indifferenziato, oltre a numerosi rifiuti ingombranti, soprattutto ferrosi. Tra i materiali recuperati anche pneumatici, mobili e vecchi telai di motorini. Per recuperare e portare su i rifiuti più pesanti dal fondo delle due cavità della dolina, i circa 30 speleologi hanno utilizzato un sistema di teleferiche. Contemporaneamente, i volontari di Legambiente e numerosi cittadini hanno ripulito l’area esterna. “Puliamo il Buio” rientra tra le numerose iniziative portate avanti dall’associazione Gruppo Speleo-Archeologico Giovanni Spano, in occasione dei 50 anni del gruppo.

«È stato un modo per festeggiare il nostro compleanno in maniera particolare. Il primo evento è stato proposto in occasione del 29 marzo con l’apertura al pubblico di S’Avanzada, che ha coinvolto 1400 persone», ha spiegato il vicepresidente del gruppo Diego Vacca. «L’obiettivo di questa iniziativa, era liberare un’area di grande valore storico e ambientale dai numerosi rifiuti accumulati nel tempo».

Speleologi e Legambiente insieme. «L’area di Tuvixeddu è una presenza costante nelle battaglie di Legambiente Sardegna, che negli anni ha promosso tante iniziative per la sua tutela, sostenendo la proposta di istituzione di un parco paesaggistico», sottolinea la presidente Marta Battaglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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