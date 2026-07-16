I vandali danneggiano la colonnina del book crossing 

Ancora un atto vandalico contro una delle colonnine del book crossing (cassetta dello scambio libri), allestite per ospitare libri usati da condividere gratuitamente con la comunità. A essere presa di mira, questa volta, è stata quella del lungomare, completamente distrutta da ignoti. “Un gesto vile e incomprensibile quello compiuto da chi ha devastato un’installazione che era stata realizzata per arricchire il nostro lungomare e offrire uno spazio dedicato alla cultura e alla condivisione - ha detto l’assessore alla Cultura, Luca Mereu - è uno sfregio alla città e ai cittadini che ogni giorno dimostrano senso civico. Non ci faremo certo scoraggiare: il manufatto sarà ripristinato e continueremo a investire nella valorizzazione degli spazi pubblici, chiedendo il massimo rigore nei confronti di chi li danneggia”. Non è la prima volta che succede. Un episodio simile si era già verificato in piazza Umberto, mentre a Maladroxia si ripetono con frequenza atti di inciviltà come il rovesciamento dei rifiuti dai contenitori. Episodi che, oltre ai danni materiali, alimentano il senso di frustrazione tra i cittadini e riportano l’attenzione su un disagio giovanile che in paese continua a manifestarsi con gesti privi di qualsiasi giustificazione. A questo si aggiungono le ripetute segnalazioni di sassaiole e lanci di bottiglie denunciati più volte dai residenti, che chiedono maggiori controlli e interventi per tutelare decoro e sicurezza.

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