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Sant’Antioco.
17 luglio 2026 alle 00:31

I vandali danneggiano la colonnina del book crossing 

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Ancora un atto vandalico contro una delle colonnine del book crossing (cassetta dello scambio libri), allestite per ospitare libri usati da condividere gratuitamente con la comunità. A essere presa di mira, questa volta, è stata quella del lungomare, completamente distrutta da ignoti. “Un gesto vile e incomprensibile quello compiuto da chi ha devastato un’installazione che era stata realizzata per arricchire il nostro lungomare e offrire uno spazio dedicato alla cultura e alla condivisione - ha detto l’assessore alla Cultura, Luca Mereu - è uno sfregio alla città e ai cittadini che ogni giorno dimostrano senso civico. Non ci faremo certo scoraggiare: il manufatto sarà ripristinato e continueremo a investire nella valorizzazione degli spazi pubblici, chiedendo il massimo rigore nei confronti di chi li danneggia”. Non è la prima volta che succede. Un episodio simile si era già verificato in piazza Umberto, mentre a Maladroxia si ripetono con frequenza atti di inciviltà come il rovesciamento dei rifiuti dai contenitori. Episodi che, oltre ai danni materiali, alimentano il senso di frustrazione tra i cittadini e riportano l’attenzione su un disagio giovanile che in paese continua a manifestarsi con gesti privi di qualsiasi giustificazione. A questo si aggiungono le ripetute segnalazioni di sassaiole e lanci di bottiglie denunciati più volte dai residenti, che chiedono maggiori controlli e interventi per tutelare decoro e sicurezza.

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