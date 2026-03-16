I sogni mondiali di azzurre e azzurri 

Una squadra il primo sogno l’ha già realizzato, quello di andare ai Mondiali dai quali mancava da 32 anni. L’altra lo sta vivendo, a prescindere dal risultato della partita che si è giocata nella notte. Parliamo dell’Italia del basket femminile e di quella del baseball maschile.

Canestri vincenti

L'Italia va ancora a Berlino, ma questa volta il viaggio lo faranno le azzurre del basket, che dopo il bronzo europeo dello scorso giugno raggiungono un altro, storico traguardo: un pass per il Mondiale che mancava da 32 anni. Ci vanno grazie a una vittoria convincente nella penultima partita del torneo di qualificazione a Portorico, netta nel risultato (68-56) e ancor più per la qualità e il carattere espressi, contro la Spagna che era arrivata un gradino più in alto di loro sul podio continentale ad Atene. Manca il match di oggi (ore 19) contro il Senegal, ma è sicuro che a settembre, in Germania, ci sarà anche la squadra allenata da Andrea Capobianco, ennesimo esempio dello sport italiano che vince, a dispetto della crisi del calcio azzurro: «Una gioia immensa», ha commentato il coach, «per me, per la Federazione, per tutte queste ragazze, per un movimento intero che ha creduto in loro, che hanno fatto un qualcosa di straordinario e si meritano tanto».

Batti e corri

Negli Stati Uniti, l’Italia del baseball ha affrontato la storica semifinale del World Classic contro il Venezuela, che ha eliminato il Giappone vincitore di 3 delle precedenti edizioni. Chi ha vinto affronta in finale gli Usa, vincitori 2-1 sulla Repubblica Dominicana.

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