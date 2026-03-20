I sentieri dei turisti in marcia 

Prenotazioni da tutto il mondo per il trekking Selvaggio Blu, l’escursione per Cala Goloritzè richiesta dalle agenzie di viaggi di mezza Europa, pulizia e manutenzione sentieri già avviate e infopoint presto operativi. A Baunei e dintorni la stagione del trekking è già partita e il comune e le società di escursionismo sono pronti a raccogliere la sfida che ogni anno si fa sempre più difficile: coniugare il potenziamento dei servizi ai turisti con la salvaguardia del territorio selvaggio e incontaminato. A Ulassai conto alla rovescia per una stagione che si preannuncia da record.

Blu Selvaggio

«Dopo una riunione con tutti gli addetti che presidieranno l’acceso ai sentieri e alle spiagge della costa - spiega il sindaco Stefano Monni - stiamo iniziando gli interventi di pulizia e sistemazione dei sentieri, in particolare quello per Cala Goloritzè, e nel contempo attivando gli infopoint a Baunei e Santa Maria Navarrese». Pronte ad affrontare la nuova stagione anche le società di escursionismo, che quest’anno hanno dialogato con amministrazione e assessorati per superare alcune criticità del sistema di prenotazione del Selvaggio Blu e del sistema di fruizione del sentiero per Cala Goloritzè emerse negli anni scorsi. «Aver analizzato i problemi tutti insieme, operatori locali e amministrazione, è un segnale di crescita – rimarca Francesco Cabras, guida del Selvaggio Blu della Cooperativa Goloritzè – perché qualità ed efficienza si possono garantire se si va tutti nella stessa direzione».

Sulla necessità di tenere alto il livello dei servizi offerti al turista concorda anche Claudio Calzoni, guida della Explorando Supramonte: «Collaborazione e formazione continua sono le parole d’ordine, visto che il mercato si fa ogni anno più internazionale, come dimostra l’aumento degli escursionisti provenienti dal Nord Europa e Usa».

Sotto i Tacchi

A Ulassai per far impennare la curva delle presenze bisognerà aspettare la settimana dopo Pasqua. Da quel momento entrerà nel vivo la stagione del turismo sostenibile nel territorio di Ulassai che, per il momento, ha una tendenza timida. «C’è molto fai da te. I turisti visitano Ulassai, fanno la passeggiata e il territorio ma per incrementare i flussi dobbiamo attendere qualche settimana». È la lettura del termometro turistico del paese ai piedi dei Tacchi offerta da Simone Depau, guida turistica che gestisce anche servizi annessi, fra cui l’infopoint, ora attivo solo telefonicamente e da maggio anche con presenza degli operatori.

Un anticipo di stagione potrebbe garantirlo anche l’apertura delle Grotte Su Marmuri. «Dovremmo aprire in occasione della Domenica delle Palme - dice Renato Loddo, amministratore della società Su Marmuri Bullicciu - ma abbiamo un problema sull’impianto elettrico e dunque non possiamo ancora ufficializzare la data. Al più tardi inaugureremo la stagione la domenica di Pasqua».

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