I segreti del Lirico 

In questa puntata di “Bagaglio a mano” Silvio Camboni e Serena Demontis andranno alla scoperta del maestoso Teatro Lirico di Cagliari e del suo splendido Parco della Musica. La puntata in programma questa sera alle 21 su Videolina mostrerà ai telespettatori non solo i dettagli architettonici e i segreti tecnici della sala principale, ma andrà anche oltre il sipario, svelando il lavoro invisibile della grande squadra di artigiani, musicisti e tecnici nei laboratori interni.

Ma naturalmente il Lirico è prima di tutto la casa della musica, e quindi ci sarà spazio anche per la ricca programmazione artistica ospitata dal Teatro cagliaritano, che spazia dall’opera lirica al jazz, fino alle rassegne estive.