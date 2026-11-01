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Videolina alle ore 21
02 novembre 2026 alle 00:52

I segreti del Lirico 

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In questa puntata di “Bagaglio a mano” Silvio Camboni e Serena Demontis andranno alla scoperta del maestoso Teatro Lirico di Cagliari e del suo splendido Parco della Musica. La puntata in programma questa sera alle 21 su Videolina mostrerà ai telespettatori non solo i dettagli architettonici e i segreti tecnici della sala principale, ma andrà anche oltre il sipario, svelando il lavoro invisibile della grande squadra di artigiani, musicisti e tecnici nei laboratori interni.

Ma naturalmente il Lirico è prima di tutto la casa della musica, e quindi ci sarà spazio anche per la ricca programmazione artistica ospitata dal Teatro cagliaritano, che spazia dall’opera lirica al jazz, fino alle rassegne estive.

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