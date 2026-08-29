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Vela.
30 agosto 2026 alle 00:21

I sardi dall’Europa a Ravenna 

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Nella vela giovanile un altro ottimo risultato arriva nella classe Dragoon, il piccolo catamarano propedeutico al Nacra 15. Gemma Casimirri e Elisa Leo giovani atlete del Windsurfing Club Cagliari chiudono con un ottimo bronzo assoluto oltre ad un riconoscimento come miglior equipaggio femminile. A Bordeaux Carcans Maubuisson, in Francia hanno trovato condizioni molto particolari e non facili che hanno messo alla prova la loro preparazione. Anche altri due equipaggi del Wcc hanno partecipato e adesso come obiettivo hanno i Campionati Italiani in doppio che saranno a Manfredonia dal 7 al 10 settembre.

A Marina di Ravenna sono in corso invece i Campionati Italiani in singolo con tanti atleti sardi presenti nelle varie classi. Ieri hanno regatato tutte le classi con un bel vento. Al momento ottimi risultati arrivano dalla classe Techno dove la campionessa europea Alessandra Porcu del Club Nautico Arzachena è seconda in classifica. Buoni anche i piazzamenti dei fratelli Orlowsky del Wcc nell’iQFoil e di Andrea Laura Schirru della Polisportiva mare Quartu nell’IQFoil femminile. Ancora tutto da giocare fino al 1 settembre anche per Ilca e Optimist.

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