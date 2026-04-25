VaiOnline
Giappone
26 aprile 2026 alle 00:27

I ritmi estremi della premier Takaichi: «Dormo poco» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tokyo. Sonno ridotto all'essenziale, in media quattro ore a notte, giornate scandite da un'agenda fitta di impegni, persino la gestione dei pasti relegata a una questione di secondo piano. È il ritratto inedito, e per certi versi disarmante, della quotidianità della premier giapponese, Sanae Takaichi, a sei mesi esatti dal suo insediamento alla guida del governo. «Vorrei dormire un po' di più», ha confidato all'ex ministro Akira Amari, in un colloquio che i media nipponici hanno colto come uno spiraglio nella rigidità istituzionale. Una frase che si pone in contrasto con lo slogan che aveva accompagnato l'avvio del suo mandato, quel «Lavorare, lavorare, lavorare, lavorare e ancora lavorare».

Prima donna a guidare l'esecutivo giapponese dopo la vittoria alle primarie del partito di governo lo scorso ottobre, la 65enne Takaichi ha difatti tradotto quella dichiarazione d'intenti in una pratica quotidiana senza tregua. Già in passato era stata criticata per la convocazione di riunioni governative alle tre del mattino. Una scelta allora difesa come «necessaria per la gestione dei dossier più urgenti». In aprile la premier aveva ammesso in Parlamento che il tempo destinato al riposo era «piuttosto limitato», complice anche la gestione delle incombenze domestiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il centrodestra: «Da irresponsabili conservare l’interim»

L’emergenza sanità logora la maggioranza

Todde irritata per l’allarme lanciato dal Pd I Dem: ora un piano per superare la crisi 
Roberto Murgia
Il delitto

Il killer non ha agito da solo: caccia alla banda

Dietro l’omicidio di Leonardo Mocci ci sarebbe la trappola di un gruppo di rapinatori 
Francesco Pinna
La crisi

Dal nucleare ai missili, i nodi irrisolti Usa-Iran

Cruciale la questione atomica, nessuna intesa sullo stop 
Liberazione

Cagliari, la piazza è dei giovani: «Noi contro l’industria delle armi»

Migliaia in corteo, Massimo Zedda: «Mai dare per scontati i diritti» 
Alessandra Carta
La processione

In tremila per invocare unità, pace e fratellanza

Monsignor Baturi: «Camminiamo nella notte  perché ci sia più luce». Il voto dei pellegrini 
Giuseppe Deiana
Solidarietà

Casa Emmaus, 38 anni al servizio di chi chiede aiuto

Miracolo a Iglesias: lotta alle dipendenze, accoglienza ai migranti e sanità gratuita 
Stefania Piredda
Energia

Pichetto: a breve la legge sul nucleare

Il ministro dell’Ambiente avverte: «Le fonti rinnovabili non bastano» 
Il report

Cagliari più ricca di Genova e Torino

I dati sui redditi italiani del 2024: quattro comuni sopra i 50mila euro pro capite 
Riccardo Spignesi