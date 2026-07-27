I resti di un’auto dimenticati da mesi 

A quasi due mesi dall’incendio, la carcassa di una Renault Scenic continua a occupare un parcheggio in via Madrolisai. L’auto, distrutta dalle fiamme lo scorso 3 giugno, non è mai stata spostata dal punto in cui è avvenuto il rogo e rimane ancora presente sulla strada, ormai ridotta a un ammasso di lamiere annerite.

La situazione sta creando malumore tra i residenti della zona, che segnalano la necessità di un intervento definitivo per eliminare il mezzo e restituire decoro all’area. Un veicolo incendiato e abbandonato non rappresenta soltanto un problema estetico, ma anche una presenza ingombrante in uno spazio destinato alla normale circolazione ma anche come parcheggio.

Dopo l’incendio, la gestione della rimozione richiede una serie di passaggi amministrativi e operativi: dagli accertamenti necessari fino all’affidamento del recupero a una ditta autorizzata per il trasporto e lo smaltimento del veicolo fuori uso.Nel frattempo, però, la Renault Scenic resta ferma in via Madrolisai, a testimonianza di una procedura che non si è ancora conclusa. L’auspicio dei cittadini è che l’intervento possa essere completato in tempi brevi, con il recupero del mezzo e la successiva pulizia della zona interessata dal rogo. (el. ma.)

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