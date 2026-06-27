I problemi di Sant’Avendrace: fissato l’incontro con il sindaco 

Il sindaco Massimo Zedda incontrerà i residenti di Sant’Avendrace. Accolta, dopo un po’ di tempo, la richiesta arrivata dai cittadini del quartiere che volevano un confronto diretto con il primo cittadino per evidenziare una serie di problemi che da tempo sono presenti nel rione. L’assemblea è stata fissata per il 15 luglio alle 17,30: probabilmente l’incontro si terrà in una sala della parrocchia.

L’occasione, come evidenziato da Francesca Dettori, una delle residenti che più si è impegnata per ottenere l’incontro con il sindaco, «per esporre anche le nostre richieste e affrontare diverse tematiche». L’elenco dei problemi e degli aspetti negativi di Sant’Avendrace, come ribadito più volte dagli abitanti, è lungo: dalle buche nell’asfalto ai marciapiedi dissestati, dalle serrande abbassate di attività commerciali sparite all’assenza di servizi, dalle promesse di progetti milionari ai lavori iniziati e interrotti, e ancora l’assenza di spazi per giovani e anziani. E poi la percezione di sicurezza, sempre minore, anche per il funzionamento a singhiozzo dell’illuminazione pubblica. Le potenzialità per una rinascita ci sono: la storia del quartiere i luoghi da valorizzare come la Grotta della Vipera e Villa Laura. Ora l’occasione di dialogare direttamente con il sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA