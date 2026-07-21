I primi passi di Burnham: tagliata l’Iva sulle bollette elettriche 

Londra. Un governo impegnato nella lotta al caro vita: è quello che ha promesso il neo premier laburista Andy Burnham aprendo il suo primo consiglio dei ministri a Downing Street dopo l’insediamento di lunedì. Ha delineato i punti principali della sua agenda davanti all’esecutivo - in cui per la prima volta ci sono più donne che uomini - assicurando che «l’aiuto sta arrivando» ai cittadini del Regno Unito. L’esordio di un premierato che, superato l’entusiasmo iniziale, ora se la deve vedere con la realtà e le inevitabili critiche, ha riguardato il taglio dell’Iva sulle bollette dell’elettricità (da ottobre), in modo da far risparmiare in media 45 sterline all’anno alle famiglie. Una misura interamente finanziata per l’anno in corso - stando al governo - a cui si dovrebbero sommare altri risparmi da 150 sterline per dare «una speranza concreta».

Sono «primi passi», come li ha definiti Burnham, che non risolvono i problemi del Paese ma «mostrano la nostra determinazione a farlo». Gli interventi però devono rispettare la «disciplina dei conti pubblici», come ha sottolineato il cancelliere dello Scacchiere, John Healey, che ha già ricevuto uno speranzoso plauso dalla City: l’amministratore delegato del colosso bancario americano Jp Morgan, Jamie Dimon, ha affermato di sperare in un rilancio dell’economia con l’esecutivo di Burnham. Fra gli altri punti dell’agenda c’è la politica estera, guidata dal nuovo responsabile del Foreign Office, Ed Miliband, chiamato a gestire il conflitto tra Usa e Iran con le ricadute proprio sul caro vita e i prezzi dei carburanti, e la guerra in Ucraina: nella sua prima telefonata il ministro ha chiamato l’omologo ucraino Andrii Sybiha per ribadire il sostegno «saldo e risoluto» a Kiev.

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