I pellegrini potranno scoprire la grotta di San Giovanni 

Il Cammino minerario di Santa Barbara (Cmsb) sarà l’unico al mondo a disporre del transito e della visita in un traforo naturale idrogeologico. E non un passaggio da poco, bensì quello mozzafiato della grotta di San Giovanni Battista di Domusnovas, il più lungo percorribile al mondo (862 metri lineari). I gestori del consorzio Natura Viva Sardegna hanno appena siglato una convenzione con il Comune e con la Fondazione del Cmsb per inserire il sito del monumento naturale all’interno dei percorsi domusnovesi del cammino. «Era un’idea dello storico ideatore e fondatore del cammino Giampiero Pinna - rivela Fiorenzo Casti, presidente del consorzio - finalmente la concretizziamo creando vantaggi per entrambi i sodalizi». Soddisfatto anche il presidente della Fondazione Cmsb Mauro Usai: «Oltre a promuovere il cammino la nostra missione è anche quella di siglare accordi e creare sinergie per contribuire a valorizzare il territorio». Quello attuale è un periodo di grandi manovre per il consorzio: tra una settimana lo staff sarà a Sestri Levante per promuovere la grotta nell’importante fiera turistica “Discover Italy” e intanto si sta procedendo al rinnovo degli accordi pubblicitari (viabilità sarda, navi Moby) ed a quello della cartellonistica “Natura 2000”. A Pasqua spazio all’evento “Cave & Wine” con la cantina Aru di Iglesias per offrire il pacchetto visita in grotta e degustazioni di vino. L’obiettivo - dice Casti - è far meglio dei 33 mila accessi in grotta registrati nel 2025».

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