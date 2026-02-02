VaiOnline
Radiolina.
03 febbraio 2026 alle 00:26

I numeri del bilancio all’Isola delle imprese 

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sarà Luca Ghezzi, professore di Amministrazione e controllo della Sda Bocconi. Si parlerà del controllo di gestione nelle aziende e dei numeri chiave del bilancio da tenere sempre sott’occhio per valutare le performance imprenditoriali.

