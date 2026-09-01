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Capoterra.
02 settembre 2026 alle 00:56

«I murales di via Roma si stanno rovinando: subito un intervento» 

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«I murales di via Roma rischiano di perdere, giorno dopo giorno, la loro forza e il loro valore. Le opere, che raccontano scene della vita quotidiana dei capoterresi di circa un secolo fa, sono una testimonianza della tradizione contadina e della storia del paese».

Silvano Corda, consigliere di minoranza, punta il dito sullo stato delle opere artistiche nelle strade cittadine: «I murales delle botteghe storiche furono realizzati nei luoghi dove un tempo sorgevano quelle attività, per ricordare la vita di Capoterra prima degli anni Cinquanta. Alcuni anni fa furono visitati da numerose scuole per un progetto regionale. Il tempo e gli agenti atmosferici stanno lasciando il segno. Umidità, infiltrazioni e sali minerali favoriscono il distacco dell'intonaco e il deterioramento delle superfici dipinte. Inoltre, alcuni paletti di protezione sono divelti, non si fa la manutenzione delle transenne e gli spazi intorno spesso diventano latrine».

Corda chiede un intervento immediato del Comune: «Salviamo queste opere prima che sia troppo tardi con restauri mirati e conservativi, con materiali compatibili e interventi rispettosi degli originali».

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