I genitori disertano le urne, la commissione mensa non ci sarà 

La Commissione mensa scolastica di Quartucciu non verrà costituita per l’anno scolastico in corso: è ora ufficiale. La conferma è arrivata ieri con la pubblicazione della determinazione 859 nell’Albo pretorio con il Comune che ha preso atto del mancato raggiungimento del quorum nelle elezioni del 29 ottobre.

Alle urne si sono presentati soltanto 40 genitori sui 136 aventi diritto, sei in meno del minimo necessario per raggiungere la soglia di un terzo degli iscritti al servizio, nonostante ci fosse la possibilità di delegare al voto un altro genitore. Un’affluenza insufficiente nonostante le tre candidature ammesse. Per quest’anno scolastico non ci sarà quindi la Commissione prevista dal regolamento comunale, che mira alla partecipazione dei genitori, formulare proposte e verificare il gradimento dei pasti. Un altro precedente era avvenuto due anni fa, sempre per il mancato raggiungimento del quorum, con il Comune che diede comunque la possibilità ai genitori di essere coinvolti, partecipare e collaborare per migliorare il servizio mensa. Una possibilità che per quest’anno non è stata preclusa dal Comune, sebbene limitata. Resta però il punto interrogativo sul disinteresse per un organismo che negli anni si è rivelato utile per tutti.



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