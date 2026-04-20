I “Figli di Thalia” si esibiscono al teatro comunale 

L’avventura degli studenti-attori di Selargius continua. Dopo il successo dei primi spettacoli (alcuni anche per beneficenza), il gruppo teatrale “I figli di Thalia” - messo su da un gruppo di ventenni in pieno lockdown Covid - torna in scena nel teatro comunale Sì ‘e Boi con un nuovo musical ideato e scritto dal gruppo di ventenni. Stavolta con un macro tema al centro della trama: il tempo.

La “regia” è di Federico Saba, 25 anni, uno dei fondatori della compagnia teatrale e da qualche mese performer professionale in giro per i teatri più ambiti d’Italia con il musical “Hair spray, the Broadway”. Ci sarà anche lui, insieme al gruppo di giovani selargini, nel teatro comunale di piazza Si ‘e Boi il 25 e 26 aprile: due serate dedicate allo spettacolo Timeless, con circa 40 ragazzi della compagnia teatrale e la scuola di danza Buena Vida. Giovani studenti di giorno, e la sera - fra prove e spettacoli - attori e ballerini.

Il ritorno nel palco di Si ‘e Boi è in programma nel fine settimana. «Lo spettacolo è rivolto a tutte le fasce d’età, perché affronta tematiche capaci di parlare sia ai più giovani sia a un pubblico adulto, stimolando riflessione e immedesimazione», spiega Saba. Una storia di crescita personale ma non solo: «È un’esperienza teatrale che vuole essere uno specchio per lo spettatore. Un racconto che parla di scelte, di cadute, di tempo e di coraggio, con l’obiettivo di lasciare al pubblico una domanda aperta e urgente: se non ora, quando?».

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