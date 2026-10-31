I Falegnami incoronano il loro re 

L’applauso scrosciante risuona in via Eleonora. È il segnale chiaro che nella sede del Gremio l’emozione ormai è alle stelle. I Falegnami hanno il loro Componidori: Fabio Chessa guiderà la Sartiglia del prossimo 9 febbraio. Brindisi, abbracci e qualche lacrima per un’altra pagina di storia di Sartiglia.

L’attesa

L’assemblea era stata convocata dal presidente Cesare Muru per le 19.30, di sabato vigilia di Ognissanti. Forse un po’ in anticipo rispetto alla tradizione ma l’anno prossimo la Sartiglia sarà ai primi di febbraio e non si può perdere tempo. E così ieri il Gremio al gran completo, le priorisse aspettano nella sala adiacente mentre all’esterno c’è già una folla di curiosi e tanti cavalieri. Poco dopo l’annuncio, l’entusiasmo esplode: Fabio Chessa, 39 anni, insieme ai compagni di pariglia Marco Cardias e Gianluca Muru, è felicissimo. Sorride, si gode gli applausi e gli abbracci di parenti e amici. «È un’emozione indescrivibile – commenta – un momento tanto atteso che vivrò fino in fondo». Fra squilli di tromba e tamburi, è festa grande. Don Tonino Zedda, cappellano del Gremio, abbraccia e benedice i suoi ragazzi mentre il majorale en cabo Cesare Muru e tutti i componenti del Gremio rivolgono ai tre cavalieri «l’augurio di vivere una Sartiglia indimenticabile, nel rispetto della storia e dei riti che rendono questa celebrazione unica – hanno ribadito - con l’onore e la responsabilità di custodire e rinnovare una tradizione che appartiene alla città e alla sua gente».

La festa

La sede viene letteralmente invasa da parenti e amici, fra brindisi di vernaccia e «evviva su componidori» scoppiettanti, l’euforia diventa contagiosa. «Un momento unico – ripete il protagonista assoluto della serata – sono contento di vivere questa esperienza con due compagni a cui sono legatissimo, siamo come fratelli». Marco Cardias avrà il ruolo di segundu mentre Gianluca Muru sarà su terzu. Un terzetto affiatato che promette di regalare emozioni. «Con Marco ho già corso cinque Sartiglie, con Gianluca sei – ripete – adesso inizieremo i preparativi, sarà una stimolante maratona fino al grande giorno». La festa continua e intanto cresce l’attesa in casa dei Contadini che, come da tradizione, solitamente annunciano la nomina a ridosso della festa dell’Immacolata.

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