SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sartiglia.
01 novembre 2026 alle 00:28

I Falegnami incoronano il loro re 

Fabio Chessa guiderà la corsa con Marco Cardias e Gianluca Muru 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’applauso scrosciante risuona in via Eleonora. È il segnale chiaro che nella sede del Gremio l’emozione ormai è alle stelle. I Falegnami hanno il loro Componidori: Fabio Chessa guiderà la Sartiglia del prossimo 9 febbraio. Brindisi, abbracci e qualche lacrima per un’altra pagina di storia di Sartiglia.

L’attesa

L’assemblea era stata convocata dal presidente Cesare Muru per le 19.30, di sabato vigilia di Ognissanti. Forse un po’ in anticipo rispetto alla tradizione ma l’anno prossimo la Sartiglia sarà ai primi di febbraio e non si può perdere tempo. E così ieri il Gremio al gran completo, le priorisse aspettano nella sala adiacente mentre all’esterno c’è già una folla di curiosi e tanti cavalieri. Poco dopo l’annuncio, l’entusiasmo esplode: Fabio Chessa, 39 anni, insieme ai compagni di pariglia Marco Cardias e Gianluca Muru, è felicissimo. Sorride, si gode gli applausi e gli abbracci di parenti e amici. «È un’emozione indescrivibile – commenta – un momento tanto atteso che vivrò fino in fondo». Fra squilli di tromba e tamburi, è festa grande. Don Tonino Zedda, cappellano del Gremio, abbraccia e benedice i suoi ragazzi mentre il majorale en cabo Cesare Muru e tutti i componenti del Gremio rivolgono ai tre cavalieri «l’augurio di vivere una Sartiglia indimenticabile, nel rispetto della storia e dei riti che rendono questa celebrazione unica – hanno ribadito - con l’onore e la responsabilità di custodire e rinnovare una tradizione che appartiene alla città e alla sua gente».

La festa

La sede viene letteralmente invasa da parenti e amici, fra brindisi di vernaccia e «evviva su componidori» scoppiettanti, l’euforia diventa contagiosa. «Un momento unico – ripete il protagonista assoluto della serata – sono contento di vivere questa esperienza con due compagni a cui sono legatissimo, siamo come fratelli». Marco Cardias avrà il ruolo di segundu mentre Gianluca Muru sarà su terzu. Un terzetto affiatato che promette di regalare emozioni. «Con Marco ho già corso cinque Sartiglie, con Gianluca sei – ripete – adesso inizieremo i preparativi, sarà una stimolante maratona fino al grande giorno». La festa continua e intanto cresce l’attesa in casa dei Contadini che, come da tradizione, solitamente annunciano la nomina a ridosso della festa dell’Immacolata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

L’ex Maldini vuole lasciare il segno

l Gaggini, Spignesi
La storia

Dall’Australia ad Aritzo «Ma la Regione ci esclude dagli aiuti»

«Contributo negato, ho più di 40 anni» Appello alla Todde: cambi i criteri 
Giorgio Ignazio Onano
la polemica

Trasporti, continuità nella tempesta

Aeroitalia medita l’addio, Cappellacci la sfida: «Diteci dei pagamenti a Sogaer» 
Roberto Murgia
Il ricordo

Tiziano ora dorme cullato dai genitori

La tomba rosa in cimitero a Samassi: «Il dolore ha portato via mamma e papà» 
Piera Serusi
scontri di piazza

Istigazione alle violenze, anche due giovani sardi nelle perquisizioni Digos

Un 19enne di Pula e un 25enne di Serramanna finiscono nei guai, recuperata una pistola finta 
Francesco Pinna
Il personaggio

Dario Prefumo,  una vita dalla parte  della consolle

Il dj si guarda indietro a 46 anni dal debutto «La notte? Oggi la si vive in modo diverso» 
Nicola Montisci
Editoria

«Il referendum? Un’occasione persa»

Esce domani il nuovo libro di Bruno Vespa: un’anticipazione dell’intervista alla premier 
conti pubblici

Nella manovra 5000 prof in meno Lite tra i due poli

L’ira di opposizioni e sindacati  Salvini: fatto miracoli sulla scuola 
Venezia.

Soldato sardo ucciso da un ramo, otto indagati

L’inchiesta è per omicidio colposo: l’alberò crollo durante un nubifragio 