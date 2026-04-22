I consiglieri uscenti sognano il bis 

In corsa venticinque consiglieri comunali su ventotto, compresa la presidente dell’assemblea civica di via Porcu, insieme a due assessore. Quasi tutti gli attuali amministratori quartesi tentano la riconferma in Municipio, con gran parte dell’attuale minoranza - sei consiglieri su undici - che dopo cinque anni e mezzo di consiliatura si schiera al fianco del sindaco uscente Graziano Milia, il resto sostiene il candidato del centrodestra Marco Porcu.

Chi lascia

In attesa delle liste ufficiali - che saranno presentate in Comune il 7 e l’8 maggio, un mese esatto prima dell’appuntamento alle urne - c’è già la certezza delle candidature fra i consiglieri del parlamentino quartese in carica dal 2020. Sicura l’assenza - per motivi personali - di tre esponenti dell’attuale maggioranza: Maria Antonietta Demurtas, eletta con la lista Quartu democratica e solidale, Francesco Amore entrato in Consiglio con il Movimento civico, e Luisella Deligios del Movimento per Flumini.

Chi ci riprova

Il resto della maggioranza ci riprova. A partire dalla presidente del Consiglio Rita Murgioni, sempre nella lista di Milia, così come Mauro Ligas, Valeria Piras, Stefano Busonera, Ignazio Tolu, Ketty Giua, Elisa Usalla, Franco Tocco, Alfredo Dessì, Anna Maria Demurtas e Massimo Pau. Marina Del Zompo, esponente di Demos, tenta il bis nella lista Per Quartu, Mauro Carreras nella civica di Flumini, Vincenzo Naitana con il Movimento civico. Ci sono anche due assessori uscenti: Cinzia Carta, titolare delle deleghe Sport e Pubblica istruzione, confluita nella lista Milia Sindaco Q!, e la collega di Giunta per i Territori extraurbani Tiziana Cogoni, anche stavolta nella civica di Flumini.

Scenari ribaltati

L’opposizione invece si spacca fra coalizione di centrodestra e progetto civico targato Milia. Di fatto la fotografia dell’evoluzione politica di questi ultimi anni nello scacchiere del Consiglio comunale quartese. Francesco Piludu, esponente di Cambiamo Quartu, ha ufficializzato da tempo il sostegno al sindaco uscente con tanto di patto civico: il suo è uno dei nomi di punta della lista di Milia. Certa la candidatura della capogruppo dei Dem Barbara Cadoni, dentro la civica Patto democratico per Quartu, Tonio Pani e Romina Angius nella lista Polo civico-Uniti in Movimento, il sardista Christian Stevelli e Maria Paola Delogu dello scudocrociato - entrambi nel Gruppo Misto - sono fra i nomi della lista Federalisti, autonomisti e liberal democratici. Confermano invece la presenza in casa centrodestra Francesco Caredda, Riformatori, Martino Sarritzu e Laura Perra, Sardegna 2020, Michele Pisano e Lucio Torru con FdI.

L’outsider

E salvo colpi di scena dell’ultimo momento, i candidati a sindaco saranno tre. Oltre a Milia e al leader del centrodestra Porcu, in campo c’è l’outsider Roberto Matta: l’imprenditore turistico, e fondatore del movimento Turismo e progresso, nei giorni scorsi ha declinato l’invito a confluire nella coalizione di centrodestra, confermando la corsa elettorale da candidato sindaco con una sua lista civica.

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