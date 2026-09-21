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Barrali.
22 settembre 2026 alle 00:32

I cento anni di Mariuccia È la terza nonnina del paese 

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Prima la messa a Santa Lucia, poi l’abbraccio di parenti e conoscenti e la consegna di una targa da parte del sindaco Fausto Piga.

Barrali ha festeggiato i 100 anni di Maria Baccoli, terza centenaria nella storia del paese. Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro al fianco del marito Antonio Muscas, sposato nel 1948 e scomparso nel 2022 alla soglia dei 96 anni. Oggi Mariuccia, come la chiamano affettuosamente in paese, vive nella sua casa di Barrali insieme a Silvana, una delle cinque figlie.

«È ancora lucidissima, si muove da sola con l’ausilio di un carrellino e vuole essere informata su tutto», racconta la figlia Irene, 70 anni: «Non ha avuto una vita facile. Orfana a 6 anni, da giovanissima ha dovuto rimboccarsi le maniche per aiutare il padre e i fratelli. Ha avuto grande coraggio».

Oltre a occuparsi della casa, Mariuccia dava una mano al marito in campagna. «Nel 1964, quando la mia sorella maggiore è andata a studiare al Liceo Dettori, ci siamo trasferiti a Cagliari: babbo e mamma non hanno potuto studiare, per questo hanno preteso che noi lo facessimo», aggiunge Irene.

Col marito in pensione, la coppia ha fatto ritorno a Barrali e ha ripreso a curare i terreni di famiglia, conducendo uno stile di vita che è forse il segreto della longevità.

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