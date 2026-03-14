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Vasto.
15 marzo 2026 alle 00:32

«I bimbi restino nella casa protetta»  

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Vasto. «Gli operatori della casa famiglia di Vasto hanno ripristinato buone relazioni con i minori, facendo venir meno le ragioni del disposto trasferimento e, pertanto, il Tribunale potrà ora valutare tale nuovo assetto». Così, in una nota l'avvocata Maria Pina Benedetti, in rappresentanza dell'Ecad 14 Alto Vastese, gestore del Servizio sociale dei Comuni di Ambito all'indomani della visita della Garante nazionale dei minori, Marina Terragni nella casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso 20 novembre i bimbi della cosiddetta “famiglia del bosco”. Durante le ore trascorse nella struttura protetta, la Garante ha incontrato e anche giocato con i bambini, trovandoli bene. Dopo l'allontanamento della madre e in attesa di reperire un’altra struttura, la situazione è evidentemente cambiata, e pertanto «il Tribunale potrà ora valutare tale nuovo assetto». L'Ambito sociale invita la Garante a «una corretta dialettica istituzionale fondata su dati oggettivi e sul rispetto dei ruoli».

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