I b&b conquistano il centro 

Bed and breakfast, affittacamere, locazioni brevi: basta fare una passeggiata tra le vie del centro storico per avere idea della portata del fenomeno. Affisse su facciate restaurate di fresco, spesso con colori pastello, ci sono piccole insegne ad annunciare una casa vacanze. E se un giretto in centro non fosse sufficiente, si potrebbe sempre sondare il mercato online: sulla app di Airbnb, impostando una semplice ricerca di un posto letto dal 23 al 26 marzo a “Oristano centro”, il sistema restituisce 582 possibilità tra cui scegliere. Infine, ci sono i dati sulla piattaforma della Regione Sardegna Turismo che ufficializza 453 strutture ricettive in città, di cui solo 7 sono hotel, mentre i restanti 446 appartengono all’extra-alberghiero in tutte le sue forme.

I numeri

«Siamo a conoscenza di questo dato e di certo dobbiamo tenerne conto nella programmazione delle politiche per il futuro», assicura l’assessore comunale Simone Prevete che alla fine dello scorso anno ha raccolto tutte le informazioni possibili in vista del concerto di Capodanno. «Quando ho incontrato il comitato Turismo che collabora con il mio assessorato ho parlato proprio di questo aspetto, ovvero del settore extra-alberghiero in continua crescita. Dissi proprio che portare un grande nome per il concerto di fine anno avrebbe garantito benefici sia agli hotel, che però sono pochi, sia agli extra-alberghieri che invece sono tantissimi».

Si tratta di un settore che nel 2025 ha portato nelle casse del Comune 217.011 euro: 845 euro in meno rispetto alla vicina Cabras. «È vero – continua Prevete – Cabras, anche se di poco, ci ha superato, ma c’è da dire che noi abbiamo fatto la scelta di non aumentare troppo la tassa di soggiorno per non penalizzare gli operatori». L’ultimo ritocco, al rialzo, è dello scorso febbraio: gli hotel a 4 stelle o superiori sono passati da 2 euro a notte per persona a 3 euro, quelli a tre stelle o inferiori da 1,5 euro a 2 euro, gli extra-alberghieri da un euro a 1,50 euro e la sosta camper da 50 centesimi a un euro.

Pensando al futuro

Il fatto che nel solo centro storico si concentri la maggior parte delle strutture non impensierisce l’amministrazione. «Intanto noi non abbiamo potestà sulla libertà di un cittadino di adibire un immobile a struttura ricettiva, certo io sarei felicissimo se non fossero solo nel centro, però bisogna anche considerare che Oristano più di altre città sta soffrendo lo spopolamento e, dunque, se questo fenomeno dovesse aiutarci a tenere popolato il centro che è la nostra cartolina, ben venga». Sulla programmazione futura pare che anche i b&b avranno il loro peso. «Quel che possiamo fare come Comune è incidere sull’offerta, proporre grandi eventi, come il concerto di Capodanno, la Sartiglia e altri che verranno, è importante per fare in modo che tutte queste strutture lavorino».

L’associazione

Chi valuta quella di Oristano una crescita fuori dall’ordinario è Mimmo Moro, delegato nazionale dell’Aigab (Associazione italiana affitti brevi) e presidente di Unione Turismo Confapi, associazione che in provincia riunisce decine di operatori: «Il settore è esploso ovunque, ma a Oristano è cresciuto di più rispetto al resto della Sardegna. Diciamo che il dato con cui facciamo i conti ora è frutto, oltre che dell’aumento delle strutture, anche dell’emersione del nero, perché la regolamentazione ha consentito di censire molti che prima non risultavano». Moro poi si spinge a immaginare un coinvolgimento diverso nella programmazione del settore ricettivo: «Con le nuove regole è emersa la figura di un imprenditore che paga le tasse su quel che guadagna e che, dunque, ha pari dignità di sedersi ai tavoli, proprio come gli albergatori, per discutere di sviluppo. Finora questo non è stato possibile, siamo sempre stati tacciati come abusivi, ma adesso le cose sono cambiate».

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