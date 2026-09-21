I 50 ragazzi della classe 1956 «Noi, i figli del boom economico» 

Una giornata nel segno dell’amicizia, dei ricordi e della convivialità. È quella vissuta domenica dai nati e residenti di Senorbì, Arixi e Sisini della Classe 1956, riuniti per celebrare insieme il traguardo dei 70 anni. Cinquanta i coetanei che hanno preso parte all’iniziativa, mentre complessivamente sono stati circa il doppio i conviviali che hanno partecipato, tra festeggiati e familiari. Una festa pensata per rivedere amici e compagni di una vita e condividere i momenti trascorsi insieme.

I nati nel 1956 sono una generazione che ha visto cambiare profondamente Senorbì, accompagnandone la crescita e contribuendo, anche attraverso il proprio lavoro e le proprie esperienze, allo sviluppo economico e sociale della cittadina nel cuore della Trexenta proprio negli anni della trasformazione e della crescita. La ricorrenza non è stata solo l’occasione per celebrare un compleanno importante, ma anche per ripercorrere una storia comune: cinquant’anni vissuti attraverso i cambiamenti della comunità, le vicende familiari e professionali, le amicizie e i legami nati nei tre centri di Senorbì, Arixi e Sisini. Il programma è iniziato in mattinata nel piazzale della chiesa di Santa Barbara, con il ritrovo dei partecipanti. Dopo la messa, la festa è proseguita a tavola, dove la comitiva ha trascorso la giornata tra buon cibo, aneddoti e tanti ricordi. Nel corso del pranzo è stata consegnata anche una pergamena ricordo. «Una bellissima giornata di incontro e condivisione», racconta Tonio Puddu, tra gli organizzatori della festa. ( sev.sir. )

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