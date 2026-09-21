SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Senorbì.
22 settembre 2026 alle 00:32

I 50 ragazzi della classe 1956 «Noi, i figli del boom economico» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una giornata nel segno dell’amicizia, dei ricordi e della convivialità. È quella vissuta domenica dai nati e residenti di Senorbì, Arixi e Sisini della Classe 1956, riuniti per celebrare insieme il traguardo dei 70 anni. Cinquanta i coetanei che hanno preso parte all’iniziativa, mentre complessivamente sono stati circa il doppio i conviviali che hanno partecipato, tra festeggiati e familiari. Una festa pensata per rivedere amici e compagni di una vita e condividere i momenti trascorsi insieme.

I nati nel 1956 sono una generazione che ha visto cambiare profondamente Senorbì, accompagnandone la crescita e contribuendo, anche attraverso il proprio lavoro e le proprie esperienze, allo sviluppo economico e sociale della cittadina nel cuore della Trexenta proprio negli anni della trasformazione e della crescita. La ricorrenza non è stata solo l’occasione per celebrare un compleanno importante, ma anche per ripercorrere una storia comune: cinquant’anni vissuti attraverso i cambiamenti della comunità, le vicende familiari e professionali, le amicizie e i legami nati nei tre centri di Senorbì, Arixi e Sisini. Il programma è iniziato in mattinata nel piazzale della chiesa di Santa Barbara, con il ritrovo dei partecipanti. Dopo la messa, la festa è proseguita a tavola, dove la comitiva ha trascorso la giornata tra buon cibo, aneddoti e tanti ricordi. Nel corso del pranzo è stata consegnata anche una pergamena ricordo. «Una bellissima giornata di incontro e condivisione», racconta Tonio Puddu, tra gli organizzatori della festa. ( sev.sir. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

«Bullizzato per il papà africano, l’inferno di mio figlio nelle chat»

La denuncia della madre di un 15enne del Cagliaritano: «Agli altri genitori dico: controllate il telefono dei ragazzi» 
Ivan Murgana
L’intervista

«Rafforzare l’Europa Sull’Ucraina Pd e 5S trovino un accordo»

Gentiloni: difesa comune e assetto federale  per rendere l’Ue una vera potenza mondiale 
Giuseppe Meloni
Il processo

Il muro di omertà abbattuto dal padre coraggio

Il racconto in aula delle “indagini private” svolte dai familiari del giovane di Ilbono 
Francesco Pinna
Università

Morandi in testa, domani si rivota

Chessa incassa 200 preferenze, Uzzau 185 e Pintore soltanto 36 
Emanuele Floris
Dopo Pontida

Salvini: «Al congresso mi aspetto altre candidature»

E dagli Usa Tajani si scusa per le sue frasi sulle donne: mai voluto offenderle 