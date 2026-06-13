HT Sardegna promosso: 3 sarde in Serie A Èlite 

Hanno perso l’Amsicora, 3-1 in casa con il Butterfly, e la Ferrini, 4-1 a Roma con la Lazio, nella penultima giornata della serie A Élite maschile, ma è comunque una bella giornata per l’hockey su prato sardo. L’HT Sardegna ha battuto la Superba Genova nello spareggio della A1 maschile ed è promossa nella Élite, a fianco di Amsicora e Ferrini.

A Roma la squadra urese ha vinto 6-4 agli shootout, 3-3 dopo i tempi regolamentari. Doppio svantaggio e rimonta di Ghobran, Porru e Tomasi, nella quarta frazione il pareggio della Superba. Agli shootout è diventato protagonista il portiere Michele Garau che ha fermato le conclusioni liguri, mentre andavano a segno Ghobran, Massa e Usama.

L’Amsicora, sotto 2-0 dopo sette minuti non si è risollevata, nonostante i corner corti parati dal numero uno romano. Giaime Carta su rigore ha riaperto la partita senza successo, il Butterfly ha segnato la terza rete. Due reti al passivo nei primi minuti anche per la Ferrini, ha accorciato Brunetto, poi tre corti non trasformati, infine altre due reti della Lazio. ( m.c. )

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