Housing  sociale, carte in Consiglio 

L’housing sociale di via Lepanto torna in Consiglio comunale. La Commissione urbanistica vuole che sia la Regione a verificare. È la decisione assunta ieri dall’organismo presieduto da Fulvio Deriu, dopo l’esame delle criticità emerse sull’intervento. «Abbiamo ritenuto necessario coinvolgere il Consiglio comunale affinché possa esprimersi, nella sua interezza, sull’opportunità di richiedere alla Regione la verifica dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 39 del Dpr 380/2001», spiega Deriu. Nel mirino ci sono soprattutto «l’altezza del fabbricato e le modalità con cui è stato assolto l’obbligo di cessione delle aree destinate a parcheggi pubblici». Questioni che, secondo il presidente della Commissione, «incidono direttamente sull’assetto urbanistico del quartiere, sulla corretta applicazione delle previsioni del Puc e sulla tutela degli standard pubblici che, per quanto desumibile dagli atti, parrebbero violati». Da qui la scelta di coinvolgere l’Assemblea civica. «Criticità di tale rilevanza non possono restare prive di un approfondimento formale», sottolinea Deriu. «La Commissione non intende sostituirsi al potere amministrativo, né tantomeno anticipare giudizi sulla legittimità del titolo edilizio». Il passaggio successivo potrebbe essere dunque alla Regione. ( m. g. )

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