Hotel e ristorazione, domanda e offerta  si incontrano per il “Tourist Talent Day” 

Oggi, dalle 9 alle 13, il T Hotel di Cagliari ospiterà il “Tourist Talent Day”. Si tratta di una manifestazione organizzata da Confesercenti provinciale di Cagliari, con l’obiettivo di far incontrare la domanda e l’offerta nel settore del turismo.

«Da una prima analisi dei dati Excelsior di Unioncamere e Anpal, si stima che nel 2027 ci saranno decine di migliaia le posizioni di lavoro scoperte in Sardegna, con particolare riferimento al settore della ricettività e della ristorazione», la preoccupazione di Marco Medda, presidente della Confesercenti provinciale di Cagliari. «Oltrettutto, il settore del turismo in Italia rappresenta circa 1/6 del Pil italiano. Occorre sbloccare due leve fondamentali: gli investimenti strutturali – con particolare riferimento ai fondi del Pnrr, in forte ritardo – e la qualità delle risorse umane, per le quali si rendono necessari percorsi formativi orientati alla conoscenza delle lingue straniere, delle nuove tecnologie, della storia dei loro territori e dei loro saperi».

