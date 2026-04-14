Harry e Meghan, tour “regale” in Australia 

Melbourne. Il principe Harry e la consorte Meghan sono arrivati in Australia per un tour di quattro giorni, tra impegni privati e cause benefiche con quelli privati, a cominciare dala visita a un ospedale pediatrico Melbourne. È il primo viaggio dei Sussex in Oceania dal 2018: all’epoca andarono in veste ufficiale come membri attivi della famiglia reale, con le tappe in Australia, Nuova Zelanda e nelle isole del Pacifico, due anni prima del traumatico strappo coi Windsor e del successivo trasferimento in California. Questo tour viene comunque definito dai media britannici “quasi reale” per gli ammiratori che il principe ribelle e la moglie hanno già attirato. La visita avviene mentrela Royal Family è in crisi di popolarità per i legami dell’ex principe Andrea col defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein. Al Royal Children’s Hospital a centinaia si sono radunati nell’atrio per vedere i Sussex, che hanno conversato con i bambini ricoverati e i loro genitori, posando per selfie, abbracciando i presenti e stringendo le mani del personale sanitario. Tra le tappe anche eventi commerciali a pagamento. Come quello a Melbourne dedicato alla salute mentale, con biglietti da 997 dollari australiani (600 euro) e quello di Meghan in un hotel di Sydney fra yoga e pratiche olistiche, al costo di 2.700 dollari (1600 euro) a partecipante.

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