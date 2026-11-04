Ha aiutato il boss evaso? Tolu in aula respinge le accuse 

«Dal magazzino, approfittando di un’improvvisa nostra assenza, Raduano si era preso una caffettiera grossa senza permesso. In una perquisizione gliela ritrovarono, e lui mise in giro la voce che fossimo stati noi, io e Luca Arzu, a fare la spia. Lo affrontai, ma da quel momento lo evitavo come la peste». È un episodio avvenuto nel carcere di Badu ’e Carros, tra la fine del 2022 e il 2023 legato a una caffettiera e a vecchi contrasti, quello raccontato ieri in aula da Christian Massaiu, originario di Oliena, sentito nel processo che vede imputati gli orunesi Antonio Mangia e Pietro Antonio Tolu (difesi da Giancarmelo Serra e Ivano Iai), accusati, a vario titolo, di aver favorito la fuga e la latitanza di Marco Raduano, evaso dal carcere nuorese nel febbraio 2023 e oggi collaboratore di giustizia.

Massaiu, che all’epoca da detenuto lavorava come magazziniere nel carcere, ha raccontato di aver conosciuto Raduano per questo. Il testimone ha escluso di aver mai detto a Raduano di un suo progetto di evasione e di conoscere eventuali rapporti con Mangia e Tolu. «Non so perché abbia detto che io fossi un suo uomo di fiducia», ha riferito, negando anche di sapere se qualcuno lo avesse aiutato a preparare la fuga. Ma ha ammesso di conoscere Angelo Frigerio, che aiutò Raduano e che morì suicida a Uta.

In aula ha deposto anche Marcello Gaia, che ha riferito di conoscere Mangia e Tolu da vent’anni e di aver condiviso con loro un periodo di detenzione a Nuoro. Gaia ha escluso di aver mai visto atteggiamenti di confidenza tra il detenuto foggiano e Mangia. Nell’udienza Pietro Antonio Tolu ha letto dichiarazioni spontanee, ribadendo la sua estraneità alle accuse. Latitante sino al 19 ottobre, ha di essersi costituito per riabbracciare i familiari e affrontare il processo: «Sono tornato per loro», ha scritto, definendo infondate le accuse a lui e al compare e compaesano Antonio Mangia, ringraziando i carabinieri di Nuoro: «Devo al loro operare rigoroso ma umano la mia riflessione».

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