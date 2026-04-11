Guspini-Terralba può valere tutto il campionato 

La terzultima giornata di Promozione mette una contro l’altra nel girone A la capolista Terralba e l’inseguitrice Guspini. È l’ultima sfida diretta al vertice del torneo, dunque questo incrocio può valere un intero campionato, che ha vissuto nelle sue 31 partite diversi ribaltoni in vetta, con le due principali contendenti che si sono date il cambio tra loro più volte anche negli ultimi turni.

L’ultima volta è accaduto proprio domenica scorsa, con la fragorosa caduta del Guspini a Castiadas e la vittoria del Terralba col Cannonau. Così ecco la classifica attuale: Terralba 72, Guspini e Castiadas 70, Villacidrese 69. Una corsa a quattro il cui esito dipenderà per la gran parte da quanto avverrà oggi. Vincere per la capolista significherebbe di fatto chiudere i giochi, perché poi ospiterà il Selargius e chiuderà in trasferta con la Freccia Parte Montis mentre l’inseguitrice andrebbe a -5 a due gare dal termine.

Resterebbero in corsa, ma solo in caso di successo, il Castiadas (oggi impegnato a Uta, nella penultima in casa con la Freccia Parte Montis e alla 34esima in casa del Cannonau Jerzu) e la Villacidrese (questo pomeriggio ad Arborea, quindi in casa col Pirri e infine a Samugheo). Ecco perché il Guspini non può permettersi di perdere, ma anche solo pareggiare rischia di essere inutile pur dovendo chiudere il torneo a Cagliari col Cus e in casa con l’Ovodda.

In coda il Tonara è già retrocesso e per non subire la stessa sorte Baunese e Freccia, che distano 6 punti dai playout, devono vincere a Selargius e contro l’Atletico Cagliari sperando di accorciare su Ovodda (impegnato a Cagliari col Cus) e Pirri (a Tonara). Il Cannonau gioca in casa con la Tharros, il Samugheo ospita il Vecchio Borgo.

Gruppo B

Nel girone B molto è già deciso. Alghero in Eccellenza, Bonorva ai playoff da secondo, Tuttavista retrocesso. Si lotta per la terza piazza: in corsa Ozierese (56 punti), Coghinas e Luogosanto (52), Usinese e Arzachena (49). E si combatte per non retrocedere: sgomitano Ghilarza (27 punti), Bono (28), Bosa e Stintino (33), Li Punti (36). Le partite di oggi: Arzachena-Bosa, Atletico Bono-San Giorgio Perfugas, Campanedda-Alghero, Castelsardo-Tuttavista, Coghinas-Ozierese, Ghilarza-Li Punti, Luogosanto-Thiesi, Usinese-Stintino.

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