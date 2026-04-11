Guasto durante lo stop dei treni sulla Roma-Firenze 

Firenze. La prima giornata di deviazione dell’Alta velocità tra Firenze e Roma, per via dei lavori di potenziamento tecnologico col sistema Ertms nel tratto Orvieto-Settebagni, è stata più complicata del previsto per i passeggeri a causa di un guasto lungo la linea convenzionale nei pressi di Orte, segnalato alle 6.30 di ieri. I treni Av, dirottati come previsto dalla mezzanotte dalla linea direttissima a quella convenzionale, e anche gli Intercity hanno registrato per questo motivo ritardi fino a 70 minuti. L’intervento dei tecnici ha consentito una ripresa graduale intorno alle 11: secondo quanto reso noto dalle Fs dopo l’inconveniente tecnico che ha causato disagi ai viaggiatori, la circolazione è ripresa regolare alle 12 sulla linea convenzionale fino alla chiusura della stessa alle 14. Da questo orario, per l’intervento di potenziamento già programmato, i treni in viaggio da Firenze a Roma e viceversa, sono stati deviati sulla Tirrenica, con conseguente riduzione dell'offerta e tempi allungati di ore ma nessun ritardo rispetto a quanto indicato sui sistemi d'acquisto dei biglietti. In base al programma stabilito, è previsto che la linea direttissima Firenze-Roma riapra progressivamente al traffico ferroviario dalle 15 di oggi, inizialmente con meno corse e l’allungamento dei tempi di viaggio per alcuni treni che comunque percorreranno la linea convenzionale alternativa. Alla sospensione seguirà una riduzione dell’offerta di treni anche nella mattina di domani tra Orvieto Sud e Settebagni. Il servizio di treni Av, Intercity e Regionali tornerà regolare, sostiene Rfi, da martedì 14 aprile. In considerazione delle possibili ripercussioni sul servizio, Fs invita i viaggiatori a consultare i canali di infomobilità di Rfi e delle imprese ferroviarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA