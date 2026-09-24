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Quartucciu.
25 settembre 2026 alle 00:47

Guasti alla rete elettrica, quartieri senza corrente per due ore 

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Blackout improvviso intorno alle 6 del mattino di ieri in quasi tutto il centro abitato di Quartucciu, dove diversi utenti sono rimasti temporaneamente senza energia elettrica a causa di alcuni guasti sulla rete di distribuzione. Tra le zone interessate: via Silanus, via Arborea, via Cesare Serra, via Luras e diverse vie del centro storico. Secondo quanto comunicato da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione «all’alba si sono verificati tre guasti sulla rete MT (media tensione) che hanno comportato la disalimentazione di 2 cabine a Quartucciu». Nel corso della mattinata, dalle 8.30 circa in poi, la situazione è progressivamente tornata alla normalità. «Attualmente tutti i clienti sono alimentati», ha fatto sapere Enel. Gli interventi sulla rete tuttavia non sono ancora conclusi, con alcune vie, come via Fordongianus e via Monte Spada, che hanno avuto problemi sino al pomeriggio. «Sono in corso le attività per la risoluzione definitiva dei guasti. Momentaneamente il problema a è stato risolto, si spera definitivamente al più presto», precisa la società. Le squadre tecniche proseguiranno quindi le operazioni necessarie per eliminare le anomalie.

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