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Iglesias.
11 aprile 2026 alle 00:29

Gruppo di cammino in marcia con Auser, Asl e Comune 

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Una passeggiata simbolica per non dimenticare il valore del camminare per mantenere un buono stato di salute. È questo il cuore del progetto che riguarda l’intera provincia e che lunedì farà tappa a Iglesias. L’iniziativa dei “Gruppi di cammino” organizzata e curata dalla Asl, dal Comune, e dalla associazione Auser, coinvolgerà molti cittadini.

L’appuntamento è per le 11 nella piazza antistante la chiesa di Valverde, da dove si snoderà un lungo corteo di persone che, percorrendo la pista ciclopedonale, raggiungeranno la sede de La Rosa del Marganai, dove i padri del progetto, ovvero i medici Francesco Piras e Alessandra Argiolas, spiegheranno i benefici del camminare sia sotto il profilo fisico sia psicologico. Il progetto ha preso il via da Fluminimaggiore, e coinvolge tutte le località del Sulcis Iglesiente. «Siamo molto entusiasti - ha commentato il presidente dell' Auser, Augusto Cadeddu - è una occasione per stare insieme e socializzare ma anche per ricordare quanto sia importante prendersi cura di se stessi e della propria salute». Cappellini, t-shirt, e bandierine per vivere insieme una giornata dedicata all' importanza della salute e anche dell’amicizia.

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