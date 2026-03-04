Greco soddisfatto «Gara dominata ma niente calcoli» 

Sassari. Il tecnico Alfonso Greco incamera con soddisfazione il primo successo al “Vanni Sanna” della sua gestione: «Una vittoria importantissima perché ottenuta in casa, ma non facciamo calcoli. Sappiamo che il campionato sarà equilibrato sino alla fine, quindi non possiamo speculare sui risultati delle altre formazioni ma dobbiamo pensare soltanto a fare più punti possibile». Positiva anche la reazione: «Sì, c’è stata dopo la partita di Forlì e questa gara l’abbiamo dominata. Stavamo gestendo ma il rigore ha riacceso le speranze del Guidonia e ci ha fatto soffrire sino alla fine».

Il tecnico rossoblù pensa già al prossimo impegno, tra quattro giorni, e per questo spiega anche alcune scelte: «Si gioca subito e dobbiamo essere pronti alla sfida recuperando energie. Non sarà a disposizione Zecca, che starà fuori probabilmente anche le prossime due gare. Ho lasciato fuori dalla difesa Baldi anche in previsione della partita di domenica». Infine due note sui goleador: «Avere Mastinu così è tanto roba. Sorrentino deve continuare così non solo per i gol ma anche in fase di non possesso, perché per come giochiamo noi gli attaccanti sono i primi a pressare».

RIPRODUZIONE RISERVATA