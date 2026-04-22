«Gravato da troppi impegni familiari» Si dimette il consigliere Mauro Piras 

A un anno dalla scadenza naturale del mandato, Mauro Piras, 44 anni, rassegna le dimissioni dal Consiglio comunale. A luglio del 2022 era stato nominato assessore allo Sport dal sindaco Ivan Mameli salvo poi (marzo 2024) rimettere l’incarico (affidato a Nicola Angius) per motivi personali. Ora Piras, di recente diventato papà, fa un passo di lato.

«All’origine della decisione ci sono motivazioni lavorative e familiari. Far collimare i tempi con la posizione di amministratore è diventato impossibile e dunque, per rispetto verso i miei colleghi amministratori e i cittadini, ho preferito farmi da parte, non potendo più dedicare il giusto tempo alla comunità».

Gli è grato il sindaco: «Mauro è un professionista serio e competente. Come amministrazione abbiamo apprezzato il suo contributo encomiabile. Continueremo ad avvalerci dei suoi preziosi consigli». Al suo posto subentra Maria Luisa Atzeni, prima dei non eletti e già assessora ai Servizi sociali durante il primo mandato di Mameli.

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