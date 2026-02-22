Grande pubblico per le maschere 

Suoni, rumori, ritmi, coriandoli e risate a non finire. Grande festa ieri pomeriggio a Nuoro, animata dalle maschere della tradizione. Tanta gente, complice la bella giornata, si è riversata nelle strade del centro cittadino salutando con applausi e sorrisi i quindici gruppi protagonisti di “Carrasecare nugoresu”, organizzato dall’amministrazione comunale.

La sfilata ha portato tanto divertimento da viale Sardegna a via Lamarmora, al corso Garibaldi fino a piazza Vittorio Emanuele.

I gruppi Attitidu ’Osincu di Bosa, Urthos e buttudos e Mascheras limpias di Fonni, Tumbarinos di Gavoi, Mascaras nettas e mascaras bruttas di Lodè, Mamuthones e Issohadores Atzeni di Mamoiada, Turcos di Ollolai, Merdules betzos di Ottana, Mamutzones de Samugheo, Maschera a gattu e Maimone di Sarule, S’Ainu orriadore di Scano di Montiferro, Sos tintinnatos di Siniscola, Is arestes e s’Urtzu pretistu di Sorgono, s’Urtzu e Sos bardianos di Ula Tirso, Su sennoreddu e sos de s'iscusorzu di Teti hanno portato in scena musiche, suoni e rappresentazioni arcaiche. Spettacolo molto apprezzato dal folto pubblico che ha accompagnato la sfilata.

