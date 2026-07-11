Grande mostra al Monte Granatico con le opere di Renato Guttuso  

A Orosei da ieri mattina il Monte Granatico ospita la mostra “Renato Guttuso. Il respiro della terra”, dedicata al maestro siciliano. Fino al 27 settembre saranno esposte 34 opere originali provenienti da collezioni pubbliche e private, affiancate da tre lavori del museo don Giovanni Guiso. All’inaugurazione hanno partecipato la sindaca Elisa Farris, Andrea Dettori per la Regione, il presidente di Metamorfosi Pietro Folena, il curatore Lorenzo Canova e il direttore del museo Nanni Guiso, Pietro Pani. «È un evento importante per il museo e per la Sardegna, speriamo sia il primo di una serie», ha detto Pani che ha ricordato la nascita del progetto grazie alla collaborazione tra museo, Metamorfosi, Comune, Regione e partner culturali. Per Farris, si tratta della prima mostra di questo livello ospitata a Orosei: «Il progetto rafforza il percorso di valorizzazione del Monte Granatico come spazio espositivo e conferma l’obiettivo di fare della cultura un elemento di crescita». Per Folena «il legame tra Guttuso e l’amore per la terra e il Monte Granatico (ex deposito di grano) rappresentano un connubio dove il respiro della terra trova davvero la sua casa». Il percorso, illustrato da Lorenzo Canova, ripercorre oltre 40 anni della produzione dell’artista, dagli anni Trenta agli Ottanta, con dipinti, disegni, opere grafiche e collage dedicati al rapporto tra uomo, natura e impegno civile.

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