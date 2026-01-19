VaiOnline
S. G. Suergiu
20 gennaio 2026 alle 00:19

Grande festa per i 101 anni di tzia Giovanna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grande festa a San Giovanni Suergiu per i 101 anni di tzia Giovanna Secci, È stata festeggiata dalla famiglia ma non potevano mancare gli auguri da parte dell’amministrazione comunale a nome della comunità sangiovannese portati dalla sindaca Elvira Usai che in rappresentanza di tutto il paese l’ha omaggiata con un bel mazzo di fiori.

«Il 2026 è iniziato con tante criticità legate al meteo e al territorio - sono le parole della prima cittadina – e purtroppo abbiamo pianto in particolare la dipartita di cinque nostri concittadini che hanno lasciato un vuoto e un lutto per la nostra comunità. Ma ci sono giorni come questo in cui tutti ritroviamo il sorriso e il buonumore di fronte ai nostri ultracentenari. Di fronte alle difficoltà della vita, signora Giovanna ci insegna a non arrenderci e a consolidare giorno per giorno i rapporti con chi ci sta vicino. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Meteo, guardia alta nell’Isola

Anche oggi allerta rossa della Protezione civile. Due pastori salvati a Urzulei 
l’Emergenza

Il rio Cixerri rompe gli argini, strade e ponti sott’acqua

I problemi maggiori nelle campagne di Siliqua, emergenza a Musei, Domusnovas, Piscinas e Santadi 
Angelo Cucca
Carbonia-Villamassargia.

Quattro cavalli in corsa lungo la Provinciale due

Fabio Murru Maria Grazia Peis
L’emergenza

Urzulei, 2 allevatori isolati Case evacuate in Baronia

Record di precipitazioni in Ogliastra I pastori raggiunti e recuperati nella notte 
Roberto Secci (Ha collaborato Fabio Ledda)
Regione

Nomine Asl, la Giunta reintegra Sensi

Il caso Sassari e il verdetto del Tar: il manager pronto a prendere servizio 
Roberto Murgia
Il delitto di Carbonia

Due indagati per l’omicidio Musu

Un’altra persona è solo sospettata: oggi l’autopsia chiarirà la dinamica 
Francesco Pinna
Roma

«Voleva farla a pezzi e bruciarla»

Per i pm il marito di Federica Torzullo avrebbe premeditato tutto, anche la fuga 