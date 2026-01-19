Grande festa per i 101 anni di tzia Giovanna 

Grande festa a San Giovanni Suergiu per i 101 anni di tzia Giovanna Secci, È stata festeggiata dalla famiglia ma non potevano mancare gli auguri da parte dell’amministrazione comunale a nome della comunità sangiovannese portati dalla sindaca Elvira Usai che in rappresentanza di tutto il paese l’ha omaggiata con un bel mazzo di fiori.

«Il 2026 è iniziato con tante criticità legate al meteo e al territorio - sono le parole della prima cittadina – e purtroppo abbiamo pianto in particolare la dipartita di cinque nostri concittadini che hanno lasciato un vuoto e un lutto per la nostra comunità. Ma ci sono giorni come questo in cui tutti ritroviamo il sorriso e il buonumore di fronte ai nostri ultracentenari. Di fronte alle difficoltà della vita, signora Giovanna ci insegna a non arrenderci e a consolidare giorno per giorno i rapporti con chi ci sta vicino. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA