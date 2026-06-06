Golfo dell’Asinara, vince la Skoda di Gessa-Colombo 

L’applauso di Porto Torres è per Marino Gessa e Nicola Colombo. Solo loro a salire sul gradino più alto del podio del 31º Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, seconda prova della Coppa Rally di Zona Aci Sport in Sardegna con accanto Dettori-Demontis e Mannu-Maccioni. la delusione più gfande è quella di Ronzano-Andreis, out dopo essere stato in testa nella prima giornata. Sesti assoluti e primi tra le “due ruote motrici” Contini-Musu.

La gara allestita sugli asfalti del Nord-Ovest della Sardegna dall’Ac Sassari, va in archivio annoverando anche la terza vittoria di Casalloni-Figoni nello Storico.

Per Gessa, alla quinta partecipazione e dopo tre podi, si è finalmente imposto sulla Skoda Fabia RS Rally2 del Sardegna Racing Team: per farlo ha vinto 5 delle dieci prove speciali (per 73,50 km cronometrati totali). «Sono davvero molto contento», ha detto, lodando anche il lavoro di Colombo: «Con Nicola c'è stato subito un ottimo feeling, ma d’altronde ci conosciamo da una vita, è stato il presidente della mia precedente scuderia e, oltre a essere un grande navigatore, è soprattutto un amico». Il navigatore aggiunge: «È andato tutto bene. Non mi aspettavo una gara così, è stata davvero dura e combattuta fino alla fine. Faccio i complimenti a Dettori, Mannu e Ronzano. Mi dispiace per il ritiro di Andrea Pisano, ma è stata una bella gara combattuta e siamo andati tutti forte».

E Il presidente di Ac Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, chiosa: «Grande soddisfazione, perché quando una gara si conclude nel migliore dei modi, non possiamo che essere contenti».

Classifiche. Moderno : 1. Gessa-Colombo (Skoda Fabia RS Rally2) in 44'12”; 2. Dettori- Demontis (Skoda Fabia RS Rally2) a 11”7; 3. Mannu- Maccioni (Skoda Fabia Rally2 evo) a 18”1; 4. Gally-Cottu (Skoda Fabia Rally2 evo) a 2’09”1; 5. Musselli-Frau (Skoda Fabia RS Rally2) a 2'30”3; 6. Contini-Musu (Peugeot 208 Rally4) a 3'25”8; 7) Suelzu- Deiana (Peugeot 208 Rally4) a 3'58”3; 8. Marrone-Fresu (Peugeot 208 Rally4) a 4'12”9; 9. Sassi-Romei (Renault Clio Rally3) a 4'21”7; 10. Tilocca- Tocco (Renault Clio Rally3) a 4'37”3. Storico : 1) Casalloni- Figoni (Peugeot 205 Rallye) in 51'45"2; 2) Pes di San Vitto- rio-Romano (Peugeot 309 GTI 16) a 3’13"1; 3) Leoni-Arca (Ford Escort RS 2000 MKII) a 5'43"9.

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