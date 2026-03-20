Gli organi donati e trapiantati salvano tre vite 

Il fegato e i due reni prelevati dalla donna di 83 anni lo scorso 10 marzo all’ospedale di Lanusei, sono stati trapiantati con successo. Uno dei reni e il fegato sono stati donati a due uomini, uno di 72 anni e l’altro di 69 anni, entrambi sardi. Il secondo rene è stato ricevuto da una donna di 64 anni, con trapianto effettuato a Milano.

Una vicenda che ha visto come autentica protagonista una donna ogliastrina di 83 anni. Fondamentale il contributo dell’équipe multidisciplinare dell’ospedale ogliastrino, guidata dal chirurgo Gian Pietro Gusai che ha supportato in modo eccellente le due équipe arrivate dal Brotzu di Cagliari: la squadra del Centro trapianti di fegato diretta da Fausto Zamboni e il team di Urologia e Trapianto del Rene, diretto da Andrea Solinas.

«Questo straordinario risultato è prima di tutto il frutto di un profondo gesto d’amore che onora la memoria della donatrice - sottolinea Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra – nello stesso tempo, il successo di queste operazioni dimostra l’altissimo livello dei nostri professionisti, capaci di gestire processi clinici e organizzativi di estrema complessità. Essere parte attiva di una rete di trapianti è per noi motivo di grande orgoglio e testimonia l'efficienza del nostro presidio».

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