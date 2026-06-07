Gli attori speciali  oggi a Casa Saddi 

Attori speciali per uno spettacolo speciale. Oggi, alle 16,30 a Casa Saddi, in scena “Amica Ombra”, evento conclusivo del progetto Self Determination and Inclusion by Theatre (Sdit) promosso da Diversamente OdV e Il Crogiuolo.

Lo spettacolo rappresenta l'esito finale di un percorso che mette al centro le persone autistiche, le loro capacità, i loro desideri e il loro diritto a partecipare pienamente alla vita culturale e sociale della comunità. Sdit è nato come progetto europeo dalla collaborazione tra organizzazioni di diversi Paesi e che vede Diversamente OdV tra i partner internazionali. Il progetto si fonda sulla convinzione che il teatro possa rappresentare uno straordinario strumento di autodeterminazione, crescita personale, partecipazione e inclusione sociale.

“Amica Ombra” affronta con delicatezza temi profondi e universali come il ricordo, l’assenza, il cambiamento e la permanenza dei legami affettivi. Attraverso il linguaggio teatrale i ragazzi hanno potuto dare voce a emozioni, pensieri ed esperienze che appartengono a tutti noi, trasformandoli in una narrazione collettiva capace di coinvolgere e far riflettere il pubblico.«Da diversi anni il teatro rappresenta per i nostri ragazzi un'importante opportunità di crescita personale e sociale» dichiara Pierangelo Cappai, presidente di Diversamente OdV. «Sdit ci ha insegnato che l'inclusione non consiste nel creare spazi separati, ma nel costruire contesti nei quali ogni persona possa partecipare, esprimersi e contribuire con le proprie caratteristiche. Il teatro diventa così un luogo di incontro autentico, nel quale le differenze non vengono nascoste ma riconosciute come una ricchezza per tutta la comunità».

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