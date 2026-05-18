VaiOnline
Degrado.
19 maggio 2026 alle 00:40

Gli allontanamenti e le denunce non fermano le risse 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La rissa di domenica notte non fa altro che allungare una triste serie di episodi di disagio nel centro storico di Cagliari, che si ripetono con cadenza quasi giornaliera. Solo nell’ultimo weekend, i controlli dei carabinieri tra piazza del Carmine e le vicinanze hanno portato a 3 denunce, 9 allontanamenti (tutti di stranieri) e sequestri di farmaci venduti come sostanze stupefacenti. La settimana scorsa, invece, sono state sequestrate 300 pastiglie di ossicodone durante l’arresto di un cittadino straniero, in un’operazione che ha visto 4 arresti per droga.

Ma le situazioni di degrado sono molteplici, e non riguardano solo lo spaccio e le risse. A fine aprile le forze dell’ordine sono intervenute per furti, scippi e una tentata violenza sessuale, un mese fa (fuori dalla zona rossa) la brutale aggressione nel Corso a Luigi De Micco, titolare della pizzeria “Napul’é” che aveva provato a fermare un gruppo di ragazzi che avevano rubato la borsa a una turista. E la lista è lunga.

La “zona rossa” è in vigore fino al 30 settembre: si tratta di una sorveglianza rafforzata in alcune aree che, di recente, più volte hanno visto episodi di criminalità. Nello specifico, interessa piazza del Carmine, via Malta, via Sassari, via Maddalena, viale Trieste fino all’incrocio con via Tavolara, via Crispi, viale La Plaia e piazza Matteotti. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti disagi nel Nord Sardegna anche per i collegamenti con la Corsica

Da La Maddalena a Palau,  il viaggio diventa un incubo

Traghetti al completo, anche i residenti restano a terra A causa dello sciopero stop al treno Chilivani-Olbia 
Andrea Busia
Regione

«Manovra, troppi interventi superflui»

Il centrodestra: chiederemo di tagliarli, c’è poco per lo sviluppo della Sardegna 
Contu (Fimmg): «A rischio il rapporto fiduciario con il paziente e in Sardegna si perderanno servizi nelle aree interne»

Case di comunità, i medici di base contro la riforma

Mobilitazione nazionale e sciopero: nel mirino gli orari da rispettare 
Cristina Cossu
L’altro centro.

Ittiri, la lotta è contro il quorum

Caterina Fiori
Il terrore a Modena

«Via la cittadinanza» Il raid di El Koudri spacca il centrodestra

Il 31enne: pensavo che sarei morto Il Viminale studia l’encomio per gli eroi 