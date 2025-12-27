VaiOnline
Sorgono.
28 dicembre 2025 alle 00:06

«Giuseppe merita giustizia» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le indagini non si sono mai fermate e seppur non risultino novità il lavoro dei carabinieri di Nuoro prosegue incessante per venire a capo di un caso avvolto fra mille interrogativi. Lo ribadiscono gli inquirenti impegnati in una rivisitazione sugli atti del delitto di Giuseppe Manca, il gioielliere di Sorgono ucciso in casa la notte del 7 febbraio 2017.

Se il lavoro delle forze dell’ordine prosegue nel più stretto riserbo, dalla sua casa di Atzara, Maria Murgia, zia 88 enne di Manca, non risparmia critiche: «In tutti questi anni e mesi ho scritto più volte al comando provinciale dei carabinieri per capire a che punto fossero le indagini. Non ho mai ricevuto alcuna risposta e le ultime rassicurazioni ricevute sono quelle della fiaccolata dello scorso anno a Sorgono. Da allora il silenzio più totale».

Aggiunge: «Nella prima fase delle indagini avevamo nominato un avvocato ma abbiamo dovuto rinunciarvi dopo pochi mesi perché non riuscivamo ad andare fino in fondo sul caso e capire quali fossero gli sviluppi». E poi: «Alla mia età dispongo di una piccola pensione con cui mi preoccupo di curare i problemi di salute e tirare a campare tutti i mesi. Non potrei mai permettermi di sostenere ingenti spese legali. In questi anni, non abbiamo mai saputo nulla sull’autopsia e su altri esami effettuati sul corpo di Giuseppe e su quelli nell’abitazione». Da qui l’accorato appello alle forze dell’ordine: «Chiedo di poter essere audita e tutelata dagli investigatori. Non è possibile che non ci sia un solo elemento utile per risalire agli assassini. Dalla botola d’ingresso alla casa passando per altri angoli, non mi arrendo all’idea che non siano presenti tracce di dna che vadano comparate. E che in quella terribile notte nessuno abbia visto o sentito ciò che mio nipote ha subito». Dice il sindaco di Sorgono Franco Zedde: «La battaglia di Tzia Maria è la battaglia di tutti noi. In questi giorni sono lontano dal Municipio per problemi di salute, ma sono vicino ai familiari di Giuseppe che esorto a non arrendersi e a proseguire nel cammino tracciato per la verità. Giuseppe era un uomo perbene e un grande lavoratore a cui tutti abbiamo voluto un gran bene. Merita giustizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Kiliçsoy fa esplodere la festa

Cagliari, fine anno di felicità: Prati firma il pari, poi il gol da favola del turco 
l Nello sport
Capodanno

Navette, treni e aree sosta: il Nord si prepara all’assalto

Attese migliaia di persone, posti letto quasi esauriti nelle località della Riviera del Corallo e della Gallura 
Tania Careddu Caterina Fiori
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Capodanno

L’Isola balla in piazza con le stelle della musica

Decine di eventi e concerti da Cagliari alla Costa Smeralda Feste diffuse in molti centri. Ad Assemini si parte oggi con Ghali 
Mauro Madeddu
Bocciate le ipotesi della cessione a F2i e della fusione con Olbia e Alghero: «Operazioni fuori da ogni logica»

«La privatizzazione dell’aeroporto? Un vero suicidio»

L’altolà di Mura (Federalberghi):  «Lo scalo di Cagliari non si regala» 
Cristina Cossu
Il caso

Il grande cuore di Olbia fa riaprire subito la Mensa Vincenziana

Da domani sarà possibile di nuovo distribuire i pasti agli ospiti 
Tania Careddu
La storia

«La mia vita su una ruota»

Diciottenne di Soleminis organizza gare di impennate con la moto 
Carla Zizi
La legge

Corte dei conti, riforma tra le polemiche

Il Senato approva il ddl sulle nuove competenze dei magistrati contabili 
Camera

Tasse e accise, l’altro lato della manovra

Accanto alle riduzioni Irpef i rincari su carburante e spedizioni 