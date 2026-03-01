VaiOnline
A tu per tu con il sommelier delle star
01 marzo 2026 alle 02:37

Giuseppe Carrus «I cantanti qui in Riviera? Amano il Vermentino» 

C’è un luogo, lontano dai riflettori ma al centro delle relazioni, dove il Festival si racconta attraverso un calice di vino. È lo spazio curato da Giuseppe Carrus, firma autorevole del Gambero Rosso e curatore della guida Vini d'Italia, protagonista dietro le quinte del Festival della Canzone Italiana. Da quando il Gambero Rosso ha assunto la regia food & beverage di Casa Sanremo, l’area hospitality ufficiale ospitata al Palafiori, è il sommelier sardo a suggerire le etichette migliori a chi vive la settimana più intensa della musica italiana.

«Artisti, social media manager, giornalisti e case di produzione, tutti passano di qua. Rappresentiamo un’oasi di pace fuori dalla bolgia dei ristoranti durante la settimana di Sanremo», racconta. Il menù cambia di giorno in giorno e quest’anno si è arricchito con la presenza dei migliori pizzaioli d’Italia inseriti nella guida del Gambero Rosso. Tra impasti d’autore e degustazioni mirate, non mancano i retroscena. «Alcuni artisti evitano il vino, sono salutisti, o forse è il mantra del momento che si mescola alla concentrazione di una settimana così importante».

Chi si concede con più leggerezza è Carlo Conti: «Un trancio di pizza non lo rifiuta mai, ama il vino toscano anche se ha provato il Primitivo di Manduria». Carrus, però, non forza mai la scelta. «Vini buoni ce ne sono tanti, non mi piace imporre un vino. Il vino buono è quello che riesce a trasportarti nel clima dell’Isola, dove si sente il calore del sole, la freschezza del vento e il sale del mare». Il più richiesto tra i vip? «Il Vermentino va per la maggiore, viste anche le giornate di sole». Per la finale da vivere a casa, il consiglio è chiaro: «Una bollicina. Meglio se metodo classico da uve Cannonau, rosé. Ha il carattere di un grande vino ma con la leggerezza di una bevuta spensierata».

