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Ciclismo.
08 giugno 2026 alle 00:47

Giro d’Italia Women, ribaltone finale 

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Elisa Longo Borghini vince l'ultima tappa, Demi Vollering ribalta la classifica e vince il Giro d'Italia Women ai danni di Anna Van der Breggen. La Saluzzo-Saluzzo di 145 chilometri è terreno da imboscate: la piemontese attacca a oltre 80 km dal traguardo portandosi con sé la terza della generale Antonia Niedermeier e Niamh Fisher-Black. Dietro, le olandesi Vollering e Van der Breggen (seconda e prima in classifica) si controllano, e per molto tempo è Niedermeier maglia rosa virtuale. Sull'ultimo Gran Premio della Montagna, Vollering riesce a staccare la rivale e vola a recuperare le attaccanti, mentre Van der Breggen rimane sola. All'arrivo Longo Borghini trionfa e taglia il traguardo a braccia alzate. L'olandese della Fdj fa sua la classifica generale davanti a Niedermeier e Van der Breggen (quarta la piemontese, che ieri mattina era settima) e raggiunge la “tripla corona”', dopo le sue vittorie al Tour de France e alla Vuelta di Spagna.

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